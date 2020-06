“Hoy sólo tenemos una denuncia para que este ser despreciable no se pueda acercar a ella. Pero queremos que todo el mundo conozca que detrás de su supuesta alma caritativa que realiza ollas populares para ayudar a los que menos tienen, se esconde un golpeador y poco hombre, machito violento. Hoy vamos a ir hasta las últimas instancias para que este ser inhumano nunca más golpee a otra chica. Dejamos en claro que Melina no está sola y que no lo va a estar. Todos estamos con ella, familiares, amigos, vecinos... Somos muchos y vamos a ser más”, amplió.