“Ser flaco no te garantiza nada”, llegó a declarar Wanchope durante su estadía en Huracán. Pero con las exigencias desde la llegada de Miguel Ángel Russo como DT sabe que los permitidos no son negociables. Desde ese momento, el delantero supo que tendría que someterse a dos controles de peso semanales con riesgo de multa económica si no se está en el kilaje determinado.