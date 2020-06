Tras 17 años de carrera, la Gata aprovechó la suspensión de la temporada y la cuarentena obligatoria para tomar la decisión de colgar los botines. Fue así el atacante de 36 años decidió informarlo a través de un emotivo video subido a su Instagram bajo el título Mí última función. “Es difícil arrancar, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy más nervioso que el día que debuté con 19 años en la Primera de River. Quiero contarles que estoy muy feliz por esta etapa que se está terminando. Tengo la tranquilidad de haber cumplido con mi sueño, ese que me propuse cuando me enamoré de la pelota y que arrancó cuando tenía 5 años. Toda una vida atrás de la pelota, con objetivos y sueños por delante. El hecho de poder haber sido ese futbolista que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de poder tomar esta decisión. La tomo con nostalgia pero con alegría, fui muy feliz en esta etapa como profesional”, comenzó el ahora ex jugador de Estudiantes de La Plata.