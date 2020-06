“Sos un hijo de p... fue en la India. Me agarró justo, mirá que lo conocíamos, eh. Él buscaba eso, encontrarte en ese momento... Resulta que nos llevó a jugar a Calcuta en el 84, fuimos todos los jugadores que estábamos en el fútbol argentino. Quería que jugáramos en la India para ganar experiencia pero teníamos que resignar las vacaciones. ¿Y qué hicimos? Fuimos a jugar, un mes en la India estuvimos. Carlos nos llevaba varias horas antes del partido al estadio, entonces estábamos al pedo. Había unos sillones en un vestuario entonces yo me siento, agarro un diario que no entendía un carajo y acomodo la pierna, relajado. Después tuve un mal partido, jugué mal y Carlos se me acercó y me dijo que había jugado mal porque antes estaba desconcentrado, distraído. A partir de ahí me usó de ejemplo, le repetía a todos los que veía así que yo había jugado mal en el 84 en la India por estar distraído. Me volvió loco con eso”, relató el autor del agónico gol frente a Alemania en el Estadio Azteca.