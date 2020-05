“Cuando estoy en la cancha estaban la pelota del juego, que la agarró un señor petiso, y otra que estaba en la de la mesa de control. Le digo que quería una pelota y él me dijo: ‘No, no. Si me das la camiseta de juego de Manu te la doy’. Me voy al vestuario y le digo a Manu que si me daba la camiseta se llevaba la pelota del partido. Me dijo que sí, entonces voy, le entrego la camiseta y me da las dos bolas”, comenzó su relato.