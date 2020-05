Walter Messeroni intentó tres veces pelear con el ex campeón mundial de los pesados y aunque en uno estuvo muy cerca, finalmente no tuvo éxito. El primer intento fue en 1990 cuando Mike Tyson era manejado por Don King. El diario norteamericano New York Times incluso se refirió a este posible cruce, que no se concretó por una supuesta negativa de la cadena de TV que tenía los derechos del combate.