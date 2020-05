Hace poco contó que cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner casi lo saca de las casillas después de una victoria de “los Bichos” sobre Racing, en 2006. “Siempre me acuerdo de una vuelta que jugó Argentinos-Racing y ganamos. En el último minuto el arquero de Argentinos atajó un penal. Bajé al vestuario y le pedí el buzo. Al día siguiente llegué a casa de gobierno y Néstor me esperaba para desayunar juntos. Cuando llegó, yo tenía el buzo puesto y Kirchner enloqueció. ‘¿Qué es eso? ¿qué te pusiste?’, me dijo. Es de un arquero que atajó un penal ayer en el último minuto. ‘¿Ah, sos vivo? Hasta que no te saques el buzo no volvés al despacho. Te vas de acá’. Y, efectivamente, me saqué el buzo y volví con él” , relató.