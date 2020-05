Ante esta información, el ex presidente de San Lorenzo fue tajante. “No, falta mucho. Ayer me junté con Ginés para trabajar el protocolo para la flexibilización gradual de la práctica de deportes, no solo del fútbol. Creamos un comité con integrantes del ministerio de salud, de deportes e integrantes del Comité Olímpico Argentino. El fútbol no es igual que el tenis. No hay una fecha precisa, pero si comenzamos a trabajar para intentar que vuelvan”, explicó en diálogo con Radio La Red.