“ Yo no veo ninguna posibilidad de volver a entrenar el 25 de mayo . Está bien que se estudien protocolos, pero hay que ser francos. Yo no lo veo. Ojalá esté equivocado, pero no lo veo. La problemática es compleja y no veo al fútbol en condiciones para entrenar. De hecho, hay un montón de clubes que sus instalaciones fueron cedidas para este tema, con camas instaladas”, comenzó su relato en diálogo con Radio La Red. Y rápidamente, agregó: “Además, el fútbol argentino tiene una característica de ser solidario. No veo que se arranque Primera División y no arranque la Primera Nacional, la B Metropolitana o la C”.