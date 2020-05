Y continuó: “Cuando nos estábamos yendo por el pasillo, vemos que aparece Tim Duncan. Peralta era el único que sabía hablar inglés, así que le dijo ‘¿Tim, nos podemos sacar una foto?’. No me acuerdo bien cuántos puntos había hecho, pero Duncan no había tenido un buen partido y nos miró con una cara de fastidio. Entonces ahí Peralta le dice ‘somos familiares de Ginóbili’, ahí Tim dejó una pizza que estaba comiendo en el piso y se saco la foto. Cuando estábamos volviendo le pregunté a Gonza cómo había hecho y nos contó lo que había hecho porque con la cara que tenía no se sacaba una foto ni ahí”.