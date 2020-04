Pasó este pequeño lapso y Pintita parece tener el panorama un poco más claro. “Quiero seguir jugando”, aseguró. En una sentida charla con Arqueros por Club 947 (FM 94.7), el jugador de Vélez contó su decisión y cómo lleva la recuperación en plena cuarentena por el coronavirus. “Tengo ganas de seguir jugando, pero tengo que ser sincero conmigo mismo. Si veo que estoy bien, bárbaro; Y sino, voy a ser el primero en decir que no estoy para jugar. No quiero jugar por lo que fui, quiero dar otra cosa. Me operaron cinco veces, de las cinco veces, volví cuatro, ¿por qué no voy a volver cinco? Esa es mi motivación”.