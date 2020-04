Por su parte, el ex integrante del grupo Calle 13 decidió jugador con Huracán y explicó el motivo de su particular elección: “Es muy linda la cancha de Huracán, yo fui una vez. Lo elegí porque el abuelo materno de mi hijo, que hace poco murió, me hizo de Huracán. Yo no se tanto de fútbol pero me gustó su historia: un equipo de pueblo, humilde y que la sigue remando”.