La videollamada que publicó el panelista de 90 Minutos en su canal de YouTube reflejó la experiencia del ex River y Barcelona en el país asiático. “Se reconoce a los chinos por todo lo que comen. Incluso hay un mercado enorme que preparan hasta cualquier insecto. Yo no probé, pero la realidad es que cuando hablé con el traductor que tenía allá, me dijo que todavía no tienen la información exacta de dónde salió el virus”, manifestó el volante de Estudiantes.