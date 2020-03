-Me ofrecieron hacer un libro, pero no es mi estilo. No me gusta predicar ni dar ejemplos. Pero es verdad que fueron años de sufrimiento y aprendizaje. Toqué fondo. Pero perseveré y luché por lo que amo. Nunca dejé de soñar con volver a jugar. Yo comía soñando, dormía soñando, respiraba soñando. Cuando otros no sentían ni pensaban igual. Pero yo seguí adelante y la luz se hizo al final del túnel. No estoy rengo, no se me desplazaron los huesos como me dijeron, no quedé con pie ortopédico como algunos presagiaron. Estoy bien, para seguir jugando. Y, dentro de lo malo, me sirvió para disfrutar de mi familia. Yo a Mili (NdeR: Milagros, de 18 años) casi no la vi crecer y recién hoy me estoy reencontrando. Pero, por esta lesión, fue distinto con los melli. Viví todo.