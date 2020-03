“Yo también diez días atrás era un poquito menos conciente que ahora. Por eso no juzgo a los que hace seis días atrás hicieron cola para entrar a un balneario, porque tenían su casa ahí. A mi también se me vino a la cabeza al principio, ‘¿y si mi alquilo una casa en la playa y me voy a vivir al cuarentena ahí?’. Y hoy digo: ‘¡Qué animal que fui!’. Lo pensé y no me parecía nada raro, al contrario, como también hace tres días atrás pensaba cómo una persona no puede salir a correr al aire libre, lejos de otras personas, porque el deporte es salud. Hoy entiendo que el único lugar que es salud es tu casa, el único. Si tenemos que comer fideos y arroz durante un mes, comeremos eso, no pasa nada. Parecía una vacación gastronómica, pero no”, sostuvo el entrenador de 56 años, haciéndose una fuerte autocrítica.