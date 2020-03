Cuando llegó la hora del enganche, no dudó: “Rubén Paz”. El uruguayo dejó una huella en el corazón de los hinchas de Racing. Y al elegir los delanteros, se explayó. “Tengo varios”, anticipó. “El Mencho Medina Bello, que lo saqué a los 18 años para Primera. El Toti Iglesias, no duró nada porque estuvo sólo un año en Racing, pero me hizo cualquier cantidad de goles. Walter Fernández, el Oso, tenía una habilidad bárbara y medía 1.90. Le pegaba con un fierro con la zurda. Un wing bárbaro”, se explayó.