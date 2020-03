Russo conoce el contexto como pocos, porque ya vivió esta experiencia: “Si vos llegás a Boca y no te dicen que hay que ganar la Copa, no sería Boca. Boca es así. Está en su esencia. Cuando entré por primera vez en 2007, y en 2020. Me abrieron la puerta y no me dijeron “suerte profe” o “suerte Miguel”. Me dijeron: “Hay que ganar la Libertadores”. También tiene otra cuenta pendiente, aunque no se la recuerden, y es que aún no le pudo ganar ningún Clásico a River: 0-2 y 1-1 en los amistosos veraniegos, 1-1 en la Bombonera (Clausura 2007) y 2-0 en el Monumental (Apertura 2007).