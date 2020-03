Consultado por su “peor decisión” dentro del mundo del fútbol, respondió “pegarle a un compañero en el vestuario”, aunque no reveló a quién. Aceptó que se fue “mal” de Newell’s, el club de sus amores, pero señaló que no volvería. “Estuve cerca de River y me arrepiento de decir que no”, sorprendió el ex Racing y Estudiantes, que viene del Volos de Grecia, donde permaneció apenas tres meses.