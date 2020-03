Sin embargo, el paso de comedia terminó cuando el ex capitán de la Selección se refirió a la actualidad que atraviesa el país. “Somos difíciles los argentinos. Nos vamos a Paraguay y no tienen nada de inflación. Uruguay, Chile y Bolivia tienen menos de dos cifras y nosotros tenemos más del 50%. Nos suben los precios de los supermercados y las naftas. Nos tenemos que ir todos a Paraguay. Tenemos los mismos supermercados y los precios aumentan acá nada más”, comenzó el ex jugador en un análisis crítico que continuó con la misma tendencia: “Todos los países limítrofes crecen y nosotros vamos para atrás. No entiendo por qué no se juntan con esos países que no tienen inflación. Que no regalen más la plata, ese sería un aporte importante. Que se la den a los que realmente la necesitan”.