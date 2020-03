Sin embargo, inmediatamente criticó duramente a River por el primer tiempo en el empate 1-1 ante Defensa y Justicia. “Voy a hacer una crítica a la prensa oral, escrita y televisiva. Pocas veces vi un baile como el que le pegó Defensa a River en el primer tiempo y todo los medios, aferrados a River, nunca hablaron. La transmisión fue así, todo se hace desde River o Boca, los rivales no existen. El baile que le pegó Defensa a River, inolvidable. Fue baile, no vi otro baile así, tiqui, tiqui, todo el primer tiempo. Baile, River no tocó la pelota”, subrayó.