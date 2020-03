No se había cumplido el primer minuto de juego cuando Milton Casco envió un centro desde la izquierda y la pelotó pega en la mano/brazo de Guido Mainero, estando dentro de su propia área. Probablemente el juez todavía no estaba concentrado y no la considera. El reglamento establece: “Por norma general, cometerá infracción el jugador que toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consigue que el cuerpo ocupe más espacio”, tomando un riesgo. Fue penal para el local no otorgado.