“Lo que pude lograr en esos años en Estados Unidos acá no lo hubiese logrado. Acá hace poco se hizo profesional la liga, pero allá salieron campeonas mundiales cuatro veces. La infraestructura, la organización y el empeño dan muchas herramientas para crecer. Si me hubiese quedado acá no hubiese crecido tanto como lo hice en EEUU. Eso también me ayudó a ser más independiente, a aprender, a tener disciplina, a sentirme valorada y reconocida”, explica sobre su paso por el país que es punta de lanza en materia de fútbol femenino.