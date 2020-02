“Nosotros creemos que Boca va a ganar los tres que les quedan y por eso no nos queda otra que pensar en hacer lo mismo. La idea es ganar los tres y no depender de nadie”, dijo el lunes a Infobae un integrante del cuerpo técnico de River. El domingo, en el Monumental, Gallardo había dicho algo parecido: “Tenemos que forjar nuestro propio destino para no depender de nadie. El pensamiento es ganar los tres partidos que nos quedan y no dejarnos llevar por lo externo”.