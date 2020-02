— Todos. Y no es verso. El Pato Pastoriza me hizo debutar. Lo voy a amar toda mi vida. Me llevó a concentrar sin ni siquiera entrenarme con la Primera. Una sola vez había ido con los grandes. Ahí fui al hotel con Stafuza. El vivía en Haedo y me llevó porque yo no tenía auto. Cuando iba caminando, el Pato justo estaba en la puerta. Me agarró y me dijo “guacho, mañana si te toca entrar, te podés mandar todas las cagadas que vos quieras. La semana que viene entrás al club”. Un manejo genial. El me puso mucho. Íbamos invictos y era recontracabulero. Así que me dejó, ja. Después vino el Cai Aimar y me dio más continuidad. Jugaba de cuarto volante. Porque yo no era delantero. Sólo que había hecho goles... Después el Maestro Tabárez me dio partidos en mi posición, que era de volante. Jugué de 10, como en Inferiores. O de 8, donde me podía adaptar. En el ’93 me fui a Vélez, donde la rompí toda con Bianchi. Con él jugué todos los partidos. Así, todos los entrenadores. Menotti, Bilardo, todos...