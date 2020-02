A lo largo de todo el ciclo olímpico para Tokio 2020, Dominici trabajó para ser la mejor gimnasta del país. Y lo logró. Después de ganar la medalla de oro en la prueba All Around -competencia que combina los cuatro aparatos de la gimnasia femenina- de los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, y de ser la mejor representante en los Panamericanos de Lima 2019, Martina logró su clasificación olímpica en el Mundial de Stuttgart: con 20 pasajes olímpicos en juego para las atletas que no tenían cupo, la argentina logró el séptimo mejor resultado entre dicho grupo. Terminó en la posición 31 de la prueba general y selló su objetivo olímpico.