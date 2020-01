En La Plata también había dudas respecto de si iba a estar presente ante el Fortín, pero entre la dirigencia y el astro hubo acuerdo: regresará este miércoles para no perderse en vivo y en directo el duelo por la fecha 17 de la Superliga. De esta manera, postergó la visita a Brasil para reunirse con el ex presidente Lula da Silva, algo que también tenía arreglado en su itinerario. He ahí una concesión para frenar las tensiones con la institución.