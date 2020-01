Cómo Tinelli cobijó a José Báez en su empresa es una historia que bien vale su párrafo. “Yo dejo de jugar en el 90, en Excursionistas, y me voy a vender diarios en Corrientes y Esmeralda, como encargado del puesto. Después fui y vine dentro del fútbol. Primero agarro San Telmo como técnico, fui con Néstor Bonillo como preparador físico, que estuvo en San Lorenzo, fue campeón en Vélez y hoy es el profe del Flaco Gareca en la selección de Perú. Me fui, volví, trabajé en Inferiores e Infantiles de Talleres y Racing; dirigí en Dock Sud... En el el 99 fui a laburar al puerto, como estibador. Y me llamó el entonces gerente de Ideas del Sur, diciéndome que en la productora de Marcelo tenían que filmar en el complejo de edificios del Docke, si podía dar una mano. Pero al rato me llamó el productor, avisándome que no hacía falta, que había contratado a dos muchachos para que lo acompañaran. ¿Qué pasó? Le robaron todo y me llamó desesperado. Entonces fui, como conozco a todos recuperé lo que se habían robado y terminé trabajando en la producción: era para la serie Okupas. Después seguí vinculado cuando hicieron Tumberos. Un día apareció Marcelo y me saludó. Le dije que estaba con preocupación, porque en unos días terminaban de filmar y me quedaba sin laburo. ‘Vos te quedás trabajando conmigo’, me dijo. Y no paré”, concluye el Chino.