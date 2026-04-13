Una noche a plena música y emoción: Ángela Torres y su madre Gloria Carrá cantaron juntas y el público las ovacionó

Angela Torres y su mamá Gloria Carrá cantaron juntas: el tierno momento (Video: Instagram)

La noche del domingo en el teatro Gran Rex marcó un hito para Ángela Torres y su público. Las luces del escenario dieron paso a una ovación cuando, en uno de los momentos más esperados, la cantante invitó a subir a su madre, Gloria Carrá, para compartir una canción que selló la velada con un clima de intimidad y emoción poco frecuente en shows de esta magnitud. El teatro repleto, la energía contenida y las miradas cómplices entre madre e hija dibujaron una escena que quedará grabada en la memoria de los presentes.

La elección del tema “Me enseñará”, de Bebe, no resultó casual. Sentadas al pie del escenario, con el telón bajo de fondo y las butacas colmadas, Ángela y Gloria tejieron un puente entre el universo de la música y los afectos familiares. El público acompañó en silencio, atento a cada gesto, hasta que el estribillo detonó una ovación: “Me enseñará a conocer que hay daños que te enseñan a crecer, me enseñará a ver sus ojos aunque no esté”. El coro colectivo, el aplauso unánime y el brillo en sus ojos reflejaron la intensidad de un momento que trascendió el espectáculo para convertirse en comunión.

Angela Torres y su madre Gloria Carrá comparten un emotivo abrazo en el escenario tras cantar juntas, con una de ellas sosteniendo un micrófono.

La presencia de Gloria Carrá sobre el escenario, lejos de ser un simple cameo, representó un testimonio generacional. La actriz y la cantante, unidas por la sangre y por el arte, lograron que la frontera entre público e intérpretes se desdibujara. La cercanía física —sentadas al borde del escenario, casi al alcance de las primeras filas— y la conexión emocional generaron una atmósfera donde la emoción se volvió tangible. No fue solo una canción; fue un acto de entrega y de celebración del vínculo madre-hija ante miles de testigos.

Ángela vive el presente que siempre soñó. Su carrera como cantante encuentra consolidación y crecimiento constante, con logros que la posicionan en un lugar destacado en la escena musical argentina. La joven transita un momento de plenitud personal y profesional, disfrutando tanto del éxito artístico como del amor y el acompañamiento de su familia. El romance con Marcos Giles ya confirmado, suma a la felicidad un componente afectivo que la artista no oculta en sus redes ni en declaraciones públicas.

Angela Torres y su madre Gloria Carrá compartieron un emotivo momento cantando juntas en el escenario, mostrando su fuerte vínculo.

La jornada en el Gran Rex se inscribe en una serie de hitos recientes para Ángela. El impacto de su show en Lollapalooza Argentina 2026 todavía resuena. La artista se presentó en el Hipódromo de San Isidro durante la segunda jornada del festival y, desde el Samsung Stage, logró una conexión emotiva con la multitud que acompañó cada tema. “No sé qué poner porque no tengo palabras”, escribió en sus redes tras la ovación, junto a imágenes que retrataron la intensidad de la jornada: su silueta de espaldas ante la audiencia, la llegada en auto, el encuentro cercano con los fans al pie del vallado. La frase, breve y directa, resume una experiencia que la marcó: “No tengo palabras”.

Sobrina de Diego Torres e hija de Gloria Carrá, Ángela supo construir su propio recorrido, alejándose de la sombra familiar para apostar por la música tras una etapa inicial en televisión y teatro. En 2025, el giro definitivo: el lanzamiento del disco debut “No me olvides”, que le permitió adentrarse en el pop con una propuesta enérgica y moderna, pero sin dejar de lado las letras que exploran la vulnerabilidad y los contrastes personales. El repertorio del show en el Gran Rex reflejó esa dualidad: canciones como “Oops!”, “No me olvides” y “Favorita” encendieron la fiesta, mientras que “Placard”, “Luz roja”, “Mal”, “Demasiado”, “Vértigo” y “Superheroe” propusieron un clima más introspectivo, con baladas que abordan el dolor y la nostalgia. Ángela se movió con naturalidad entre el pulso de la pista y la melancolía de la balada, generando una experiencia dinámica para el público.

Ángela Torres en Lollapalooza Argentina 2026

En el contexto del festival Lollapalooza, otro instante de alto voltaje emocional: la interpretación de “Como la cigarra”, el clásico de María Elena Walsh. Ángela eligió este tema para rendir homenaje al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, subrayando el poder de la música como espacio de reflexión social. El público acompañó en silencio y respeto, en una jornada donde la artista confirmó su madurez y sensibilidad artística.

El presente de Ángela Torres se define por la capacidad de unir lo íntimo y lo colectivo. El encuentro con Gloria Carrá en el Gran Rex, las ovaciones que la acompañan en cada escenario y la honestidad emocional que recorre su propuesta musical consolidan una etapa donde la artista despliega todo su potencial y conquista tanto a quienes la siguen desde sus inicios como a nuevas generaciones.