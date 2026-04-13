Deportes

Murió Julio Ricardo, histórico periodista deportivo

El comentarista, que trabajó en Fútbol Para Todos junto a Marcelo Araujo, y también compartió dupla con José María Muñóz y Víctor Hugo Morales, falleció a los 87 años

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Dos hombres con trajes y corbatas sostienen micrófonos dentro de una cabina, con un estadio de fútbol lleno de público y el campo verde visible al fondo
Marcelo Araujo posa junto a Julio Ricardo en la cabina de transmisión, con el estadio de fútbol lleno de aficionados al fondo.

En las últimas horas, una noticia sacudió al periodismo deportivo argentino. Julio Ricardo, histórico comentarista, murió a los 87 años tras estar internado en la Clínica Zabala.

El fallecimiento de Ricardo se produce poco tiempo después de las muertes de otros dos íconos del periodismo como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, quien fue parte de Infobae.

Nacido el 18 de agosto de 1933 en Buenos Aires, Julio Ricardo inició su actividad en el periodismo deportivo argentino en 1957 con coberturas para Noticias Gráficas. Su labor incluyó participaciones como comentarista, cronista y analista en programas de radio y televisión durante más de seis décadas. Gracias a su desempeño en los canales de TV como el 9, 11, 13 y ATC, así como en Radio Colonia y Radio Nacional, López Batista fue clave en la consolidación y profesionalización del género periodístico deportivo en el país, con presencia continuada que dejó huella en varias generaciones de profesionales.

Durante su trayectoria, trabajó con figuras como Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Víctor Hugo Morales y el propio Araujo como comentarista en Fútbol Para Todos, construyendo una voz reconocida que se mantuvo vigente en medios argentinos.

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