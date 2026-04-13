A 10 años del último partido de Kobe Bryant en la NBA: 60 puntos en una remontada épica y una inolvidable frase de despedida

Un emotivo repaso a la carrera de Kobe Bryant, centrado en su increíble último partido y la filosofía que lo definió

Kobe Bryant fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Los fanáticos del básquet moderno suelen ponerlo en el podio junto a Michael Jordan y LeBron James, pero su leyenda se agigantó luego de su trágica muerte el 26 de febrero de 2020. Uno de los mayores hitos de la inolvidable carrera del jugador que brilló en la NBA se dio hace exactamente 10 años, en su último partido oficial con la camiseta de Los Ángeles Lakers.

El último baile de la Mamba Negra se llevó a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, donde los presentes acudieron a una función estelar frente a Utah Jazz. Aquella noche del 13 de abril de 2016, Kobe Bryant se despidió del básquet por la puerta grande, con 60 puntos (13 de ellos en 3 minutos) y un final de novela para ganar el partido y el corazón de todo su público. Esa actuación colosal fue de la mano de su excepcional carrera, que se extinguía a los 37 años, con 20 temporadas y cinco anillos de campeón en la NBA.

La estrella de Los Ángeles Lakers brilló con 60 puntos en el triunfo ante Utah Jazz

El partido frente a los Jazz no despertaba demasiado interés en la competencia. Los Lakers, ya sin chances de acceder a los playoffs, naufragaban en una de sus peores temporadas de la historia, con un triste récord de 16 triunfos y 65 derrotas. Esa estadística poco importó, porque Kobe estaba por jugar su último partido y, como no pudo ser de otra manera, el mítico número 24 demostró su talento inoxidable para darle la alegría final a su gente, que festejó como si se tratara de un séptimo juego de postemporada.

Se jugaban los últimos tres minutos del cuarto final. Utah Jazz estaba al frente 94-84. La noche en California parecía ser una más de aquella nefasta temporada, pero Kobe Bryant tenía otros planes. Fiel a su estilo de juego, no se rindió, apretó los dientes y se cargó el equipo al hombro para una remontada apasionante. Llegó a los 51 puntos con 1:34 de tiempo y una desventaja de 96-90. Pero habría más... Con el estadio de pie y coreando su nombre, la Mamba siguió encestando en lo que ya era un monólogo, con los rivales absortos y los espectadores, con Jack Nicholson y su familia en primera fila, aplaudiendo con la boca abierta.

Kobe Bryant le metió 60 puntos a Utah Jazz en su último partido en la NBA el 13 de abril de 2016 en el Staples Center de Los Ángeles (Robert Hanashiro-USA TODAY Sports)

A falta de 31 segundos, los Lakers volvieron a pasar al frente 97-96 con otro doble de Bryant. “Esto está absolutamente fuera de control, a otro nivel. ¿Están bromeando?”, exclamaba el relator de la cadena norteamericana mientras la hija del jugador, Gianna, brincaba de alegría junto a su otra hermana, Natalia, y su mamá, Vanessa. Luego, Kobe llegó a los 60 puntos con dos tiros libres y culminó el partido con una asistencia para la volcada de Jordan Clarkson, que determinó la victoria final por 101 a 96. En medio de los festejos y la emoción, llegó el abrazo con su ex compañero Shaquille O’Neal y el discurso final que erizó la piel.

Al término del partido, el entrenador de los Lakers, Byron Scott, describió lo vivido como un suceso increíble: “Nunca había visto algo así, nunca había formado parte de algo así, nunca había presenciado nada parecido. Como le dije al equipo hace un momento: ‘Acaban de presenciar un momento histórico’”.

La estrella de Los Ángeles Lakers se despidió de su público el 13 de abril de 2016

“No me puedo creer lo rápido que han pasado estos 20 años. Es una locura. Es una auténtica locura estar acá en la cancha, con mis compañeros detrás de mí, y poder disfrutar de todo esto, del camino que hemos recorrido juntos. Hemos pasado por momentos buenos y malos y creo que lo más importante es que nos hemos mantenido unidos todo el tiempo. ¿Saben? He crecido siendo un gran fanático de los Lakers, conocía a cada jugador que pasó por acá. De ser seleccionado en el draft, luego traspasado a esta organización, y haber permanecido 20 años acá no puede ser mejor", dijo Kobe en su discurso final.

Luego, continuó agradeciendo a sus compañeros, amigos y familia: “Estoy orgulloso porque no huimos. Jugamos a pesar de todo, conseguimos nuestros campeonatos y lo hicimos de la manera correcta. Lo único que puedo hacer es simplemente agradecerles por la motivación e inspiración".

Por último, la leyenda le habló a sus hijas y esposa con un sentido mensaje: “Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por todo su sacrificio. Las horas que pasé en el gimnasio trabajando y entrenando... y gracias Vanessa por mantener a la familia como lo has hecho... No hay forma que pueda agradecértelo”. Y cerró con una frase icónica: “La Mamba se despide”.

Kobe Bryant saluda a su público en el último partido de su carrera en la NBA (Robert Hanashiro-USA TODAY Sports)