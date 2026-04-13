La emoción de Grecia Colmenares en su regreso al país después de 14 años: “No voy a llorar”

Grecia Colmenares se emocionó al anunciar su vuelta a la Argentina en Gran Hermano: “No voy a llorar”

La emoción de Grecia Colmenares al anunciar su regreso a la televisión argentina cobró una dimensión aún más palpable a través de los videos y las imágenes que compartió desde el avión en sus redes sociales. En estas publicaciones, la actriz aparece sonriente, luciendo una vincha de orejas de peluche blancas, mientras se graba y transmite un mensaje de alegría y expectativa por este reencuentro con su público. Su expresión, reflejada en las capturas, muestra una mezcla de felicidad y nostalgia, con una sonrisa sincera que acompaña cada palabra y gesto.

Uno de los momentos más representativos de este regreso quedó registrado en las imágenes tomadas desde la ventanilla del avión durante la aproximación nocturna a Buenos Aires. El resplandor de las luces de la ciudad, extendiéndose bajo el cielo oscuro, acompaña la voz de Colmenares, que en el video expresa: “Ese sonido, ese sonido... no, no voy a llorar”. El paisaje urbano iluminado no solo sirve como telón de fondo, sino que refuerza el impacto de regresar a un país que marcó etapas clave de su carrera artística.

Cabe recordar que la última vez que participó en un programa argentino fue en 2012, cuando compitió en Bailando por un sueño. En aquel certamen, su paso fue breve y se despidió como la quinta eliminada. Desde entonces, la actriz se había mantenido alejada de los ciclos televisivos nacionales.

Grecia Colmenares llegó a la casa más famosa de la Argentina (Video: GH, Telefe)

En los años 80, alcanzó una importante proyección internacional gracias a su rol protagónico en telenovelas como Topacio. Este éxito la llevó a instalarse en Italia, donde se dedicó a proyectos personales como el desarrollo de su propia marca de zapatos y a priorizar su vida familiar, lo que la mantuvo alejada de los focos hasta su regreso a la pantalla.

Su vuelta a la televisión italiana se dio a través de Grande Fratello 2023-2024, versión local de Gran Hermano. Allí, ingresó desde el primer día y permaneció 179 días en la casa, en una temporada que se extendió por 197 días. Durante su estadía, se ganó el apodo de Leona por su fortaleza y carisma, atributos que la convirtieron en favorita tanto del público como de sus compañeros.

Uno de los episodios más emotivos de su paso por el reality fue la visita de su hijo Gian. Este reencuentro, luego de un tiempo separados, generó una fuerte repercusión entre los espectadores y sumó un matiz personal y conmovedor a su participación.

Grecia Colmenares gesticula mientras participa activamente en una discusión durante su estancia en el reality show Grande Fratello.

Colmenares logró conectar con la audiencia italiana gracias a su personalidad cálida y optimista. Su energía positiva la mantuvo como una de las participantes más queridas, consolidando su regreso a la televisión tras varios años de ausencia y demostrando su capacidad para reinventarse.

La noticia de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada en la Argentina no tardó en generar reacciones en redes sociales. Varios usuarios recordaron su trayectoria y su impacto en la cultura popular, con comentarios como: “Pincoya cada vez que le toca andar a oscuras por la habitación dice ‘voy como la Topacio’... mañana cuando vea a Grecia Colmenares entrar por la puerta de esa casa se muere” y “Una heroína absoluta de novela ingresa a GH”. Las referencias a su pasado en telenovelas y la expectativa por verla nuevamente en televisión argentina marcaron el tono de la conversación digital.

Durante la presentación de Grecia como nueva participante del reality, se repasaron los hitos más destacados de su carrera. En ese contexto, la actriz compartió una reflexión sobre la vida y los desafíos: “La vida es, depende de los ojos con los que tú la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”.

Grecia Colmenares, la icónica actriz de telenovelas, sonríe mientras interactúa con otra mujer en el vibrante escenario del programa Grande Fratello.

También evocó sus primeros pasos en la actuación: “Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”. Estas palabras revelan la pasión y vocación que la acompañan desde la infancia.

Sobre lo que el público puede esperar de su participación en el reality, adelantó: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”. A los 62 años, su ingreso renueva el vínculo con la audiencia argentina y abre la puerta para que nuevas generaciones la conozcan en una faceta distinta, más cercana y auténtica.