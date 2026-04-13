Teleshow

Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

La cantante volvió a sorprender en el legendario festival californiano junto a la brasileña, luciendo un impactante body suit dark glam y compartiendo los mejores momentos detrás de escena en sus redes sociales

Guardar

La cantante argentina compartió un momento de su presentación en el festival estadounidense (Video: Instagram)

Emilia Mernes volvió a dar un paso fuerte en su proyección internacional y esta vez lo hizo en uno de los escenarios más codiciados del mundo. Invitada por Luísa Sonza, la artista argentina se subió a Coachella 2026 para interpretar junto a la brasileña los temas “Bunda” y “Motinha 2.0”, en una aparición que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus fanáticos. Pero más allá del impacto musical de su participación, hubo otro elemento que no pasó inadvertido: las imágenes que compartió en sus redes sociales, donde dejó ver el detrás de escena de una jornada intensa, glamorosa y perfectamente alineada con su estética.

Desde las primeras postales quedó claro que no se trataba de una visita más al festival californiano. Emilia mostró parte de la intimidad previa al show con una serie de fotos que construyeron una suerte de relato visual de su debut en Coachella. En una de las imágenes se la vio en pleno proceso de preparación, todavía con rollers en el pelo, sosteniendo un mate mientras posaba en una cocina con su traje escénico ya puesto. La escena mezcló dos universos que conviven cada vez con más naturalidad en su figura pública: el de la estrella pop internacional y el de la chica argentina que conserva sus hábitos incluso en medio de uno de los eventos musicales más importantes del planeta. La imagen, además, condensó el tono general del carrusel: sofisticación, humor, sensualidad y una impronta muy personal.

La artista argentina eligió un impactante body de Celia Kritharioti inspirado en el dark glam y detalles futuristas para su debut en Coachella
La artista argentina eligió un impactante body de Celia Kritharioti inspirado en el dark glam y detalles futuristas para su debut en Coachella
El look de Emilia, con transparencias, cristales y botas góticas, acaparó la atención del público y la prensa en el festival californiano
El look de Emilia, con transparencias, cristales y botas góticas, acaparó la atención del público y la prensa en el festival californiano
Las imágenes compartidas en redes sociales revelaron momentos íntimos de Emilia antes del show, desde la preparación hasta escenas cotidianas con mate y amigos
Las imágenes compartidas en redes sociales revelaron momentos íntimos de Emilia antes del show, desde la preparación hasta escenas cotidianas con mate y amigos

Para la ocasión, Emilia eligió un look que enseguida acaparó la atención. Según trascendió, apostó por un body suit exclusivo firmado por Celia Kritharioti, con una fuerte inspiración dark glam y detalles futuristas. La prenda, en negro profundo, combinaba transparencias estratégicas, estructura tipo corset, bordados brillantes, strass, cristales, cadenas y flecos metálicos que acompañaban cada movimiento. El resultado era impactante: una silueta de alto voltaje escénico, pensada para lucirse bajo las luces del festival y potenciar cada gesto coreográfico. Las medias de red completaron la base del estilismo, mientras que las botas altas de estética gótica reforzaron una identidad visual audaz, moderna y agresiva en el mejor sentido.

El beauty look también tuvo un papel protagónico. Emilia apostó por una mirada muy trabajada, con delineados gráficos, sombras en tonos plateados y oscuros y aplicaciones de piedras alrededor de los ojos que la acercaban a una imagen casi etérea, entre futurista y teatral. El rubor en las mejillas aportó frescura y contraste, mientras que los labios en tonos neutros equilibraron el conjunto. Ya con el pelo suelto, con ondas y volumen, el estilismo terminó de consolidar una estética que dialogaba con el escenario, con el show y con el universo de Luísa Sonza, quien también eligió un look total black para su presentación.

La narrativa visual de Emilia en sus redes alternó glamour, potencia escénica e intimidad, reforzando su identidad de artista global y cercana a sus fans
La narrativa visual de Emilia en sus redes alternó glamour, potencia escénica e intimidad, reforzando su identidad de artista global y cercana a sus fans
Emilia subió diferentes fotos de su rutina en Estados Unidos
Emilia subió diferentes fotos de su rutina en Estados Unidos
Emilia mostró un beauty look teatral y sofisticado, con delineados gráficos, sombras plateadas y piedras aplicadas alrededor de los ojos para Coachella
Emilia mostró un beauty look teatral y sofisticado, con delineados gráficos, sombras plateadas y piedras aplicadas alrededor de los ojos para Coachella

En las fotos que publicó, Emilia dejó ver no solo el vestuario, sino también distintos momentos de la experiencia. Hubo selfies en el auto, imágenes desde el backstage, una foto frente al espejo con un outfit más relajado antes de salir, una postal nocturna de palmeras y cielo despejado en California, y otra en la que se la ve descansando con un conjunto a rayas mientras toma mate en un patio soleado. También, una abrazada a su amigo, el cantante Tiago PZK. Esas escenas más cotidianas funcionaron como contrapunto de la potencia escénica del show y reforzaron una narrativa ya habitual en su presencia digital: la de una artista que alterna el artificio del espectáculo con momentos de intimidad cuidadosamente compartidos.

En el escenario, el encuentro con la cantante brasileña fue uno de los puntos más fuertes del set. La complicidad entre ambas quedó reflejada no solo en las performances, sino también en las publicaciones posteriores. Emilia acompañó su carrusel con un mensaje de agradecimiento: “gracias amiga por dejarme ser parte del Sonzachella”, escribió, arrobando a la cantante brasileña y sumando emojis que sintetizaban el clima festivo del momento. Más tarde también compartió imágenes del predio y del show, incluida una foto donde ambas aparecen juntas en plena performance, cada una con su micrófono, integradas a una puesta en escena cargada de sensualidad, energía y celebración.

La cantante argentina posó junto a su amigo, Tiago PZK
La cantante argentina posó junto a su amigo, Tiago PZK
La complicidad con Luísa Sonza se evidenció tanto en la presentación sobre el escenario como en los mensajes de agradecimiento públicos posterior al show
La complicidad con Luísa Sonza se evidenció tanto en la presentación sobre el escenario como en los mensajes de agradecimiento públicos posterior al show
El debut de Emilia Mernes en Coachella fortalece los rumores sobre futuras colaboraciones internacionales, incluida una posible alianza con Zara Larsson
El debut de Emilia Mernes en Coachella fortalece los rumores sobre futuras colaboraciones internacionales, incluida una posible alianza con Zara Larsson

La participación de Emilia en Coachella marca un nuevo hito en una etapa donde su carrera parece orientarse cada vez más hacia la expansión internacional. Su presencia en este festival se suma a otros movimientos recientes que alimentaron especulaciones sobre nuevas alianzas musicales fuera de la Argentina. En los últimos días también había llamado la atención su encuentro con Zara Larsson en Miami, lo que abrió rumores sobre una posible colaboración. En ese contexto, su desembarco en Coachella junto a Luísa Sonza no solo refuerza sus vínculos con artistas de proyección global, sino que la confirma como una figura cada vez más presente en esas conversaciones.

Temas Relacionados

Emilia MernesLuísa SonzaCoachellaCoachella 2026

Últimas Noticias

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

El ingreso de la artista al popular reality fue confirmado por Santiago del Moro tras la salida de la actriz

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

El conductor y la modelo organizaron un festejo muy especial para su hijo con temática de trenes y rodeados por sus seres queridos. Todas las fotos

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La modelo aclaró que ya no mantiene lazo alguno con la hermana de Wanda y confirmó que dejó de ser madrina de su hija menor, Filipa

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

La cantante compartió un video viendo el show del artista canadiense desde su casa. Las imágenes del momento

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

La diva, quien estuvo enemistada con la actriz, habló del enfrentamiento que tuvieron en el pasado

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan
DEPORTES
La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

13 frases de Coudet tras la victoria ante Racing: qué le falta a River, elogio a Costas y la rotación antes de jugar con Boca

Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

El termómetro del Cilindro durante Racing-River: la reacción del público hacia Coudet y Moreno, y el cántico para Acuña y Salas

Tras el triunfo de River sobre Racing, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

TELESHOW
Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

Mirtha Legrand recordó su pelea con Andrea del Boca y cuestionó la actitud que tuvo con ella en el entierro de Romina Yan

INFOBAE AMÉRICA

La Colección Klemm celebra 30 años con una muestra de obras inéditas y grandes nombres del arte

La Colección Klemm celebra 30 años con una muestra de obras inéditas y grandes nombres del arte

El nieto de Oscar Wilde explora el legado familiar y el impacto del escándalo legendario

El cambio en las Américas solo se consolida con la terminación de las dictaduras

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral