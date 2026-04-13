Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

La cantante argentina compartió un momento de su presentación en el festival estadounidense (Video: Instagram)

Emilia Mernes volvió a dar un paso fuerte en su proyección internacional y esta vez lo hizo en uno de los escenarios más codiciados del mundo. Invitada por Luísa Sonza, la artista argentina se subió a Coachella 2026 para interpretar junto a la brasileña los temas “Bunda” y “Motinha 2.0”, en una aparición que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados entre sus fanáticos. Pero más allá del impacto musical de su participación, hubo otro elemento que no pasó inadvertido: las imágenes que compartió en sus redes sociales, donde dejó ver el detrás de escena de una jornada intensa, glamorosa y perfectamente alineada con su estética.

Desde las primeras postales quedó claro que no se trataba de una visita más al festival californiano. Emilia mostró parte de la intimidad previa al show con una serie de fotos que construyeron una suerte de relato visual de su debut en Coachella. En una de las imágenes se la vio en pleno proceso de preparación, todavía con rollers en el pelo, sosteniendo un mate mientras posaba en una cocina con su traje escénico ya puesto. La escena mezcló dos universos que conviven cada vez con más naturalidad en su figura pública: el de la estrella pop internacional y el de la chica argentina que conserva sus hábitos incluso en medio de uno de los eventos musicales más importantes del planeta. La imagen, además, condensó el tono general del carrusel: sofisticación, humor, sensualidad y una impronta muy personal.

La artista argentina eligió un impactante body de Celia Kritharioti inspirado en el dark glam y detalles futuristas para su debut en Coachella

El look de Emilia, con transparencias, cristales y botas góticas, acaparó la atención del público y la prensa en el festival californiano

Las imágenes compartidas en redes sociales revelaron momentos íntimos de Emilia antes del show, desde la preparación hasta escenas cotidianas con mate y amigos

Para la ocasión, Emilia eligió un look que enseguida acaparó la atención. Según trascendió, apostó por un body suit exclusivo firmado por Celia Kritharioti, con una fuerte inspiración dark glam y detalles futuristas. La prenda, en negro profundo, combinaba transparencias estratégicas, estructura tipo corset, bordados brillantes, strass, cristales, cadenas y flecos metálicos que acompañaban cada movimiento. El resultado era impactante: una silueta de alto voltaje escénico, pensada para lucirse bajo las luces del festival y potenciar cada gesto coreográfico. Las medias de red completaron la base del estilismo, mientras que las botas altas de estética gótica reforzaron una identidad visual audaz, moderna y agresiva en el mejor sentido.

El beauty look también tuvo un papel protagónico. Emilia apostó por una mirada muy trabajada, con delineados gráficos, sombras en tonos plateados y oscuros y aplicaciones de piedras alrededor de los ojos que la acercaban a una imagen casi etérea, entre futurista y teatral. El rubor en las mejillas aportó frescura y contraste, mientras que los labios en tonos neutros equilibraron el conjunto. Ya con el pelo suelto, con ondas y volumen, el estilismo terminó de consolidar una estética que dialogaba con el escenario, con el show y con el universo de Luísa Sonza, quien también eligió un look total black para su presentación.

La narrativa visual de Emilia en sus redes alternó glamour, potencia escénica e intimidad, reforzando su identidad de artista global y cercana a sus fans

Emilia subió diferentes fotos de su rutina en Estados Unidos

Emilia mostró un beauty look teatral y sofisticado, con delineados gráficos, sombras plateadas y piedras aplicadas alrededor de los ojos para Coachella

En las fotos que publicó, Emilia dejó ver no solo el vestuario, sino también distintos momentos de la experiencia. Hubo selfies en el auto, imágenes desde el backstage, una foto frente al espejo con un outfit más relajado antes de salir, una postal nocturna de palmeras y cielo despejado en California, y otra en la que se la ve descansando con un conjunto a rayas mientras toma mate en un patio soleado. También, una abrazada a su amigo, el cantante Tiago PZK. Esas escenas más cotidianas funcionaron como contrapunto de la potencia escénica del show y reforzaron una narrativa ya habitual en su presencia digital: la de una artista que alterna el artificio del espectáculo con momentos de intimidad cuidadosamente compartidos.

En el escenario, el encuentro con la cantante brasileña fue uno de los puntos más fuertes del set. La complicidad entre ambas quedó reflejada no solo en las performances, sino también en las publicaciones posteriores. Emilia acompañó su carrusel con un mensaje de agradecimiento: “gracias amiga por dejarme ser parte del Sonzachella”, escribió, arrobando a la cantante brasileña y sumando emojis que sintetizaban el clima festivo del momento. Más tarde también compartió imágenes del predio y del show, incluida una foto donde ambas aparecen juntas en plena performance, cada una con su micrófono, integradas a una puesta en escena cargada de sensualidad, energía y celebración.

La cantante argentina posó junto a su amigo, Tiago PZK

La complicidad con Luísa Sonza se evidenció tanto en la presentación sobre el escenario como en los mensajes de agradecimiento públicos posterior al show

El debut de Emilia Mernes en Coachella fortalece los rumores sobre futuras colaboraciones internacionales, incluida una posible alianza con Zara Larsson

La participación de Emilia en Coachella marca un nuevo hito en una etapa donde su carrera parece orientarse cada vez más hacia la expansión internacional. Su presencia en este festival se suma a otros movimientos recientes que alimentaron especulaciones sobre nuevas alianzas musicales fuera de la Argentina. En los últimos días también había llamado la atención su encuentro con Zara Larsson en Miami, lo que abrió rumores sobre una posible colaboración. En ese contexto, su desembarco en Coachella junto a Luísa Sonza no solo refuerza sus vínculos con artistas de proyección global, sino que la confirma como una figura cada vez más presente en esas conversaciones.