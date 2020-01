Para Lacava Schell, retornar al fútbol de los domingos era trascendente: “Nunca me voy a olvidar que fue muy importante aquel torneo Nacional 1983, porque significaba el regreso de Temperley a primera. Pasamos la primera fase de grupos y en la segunda nos toca enfrentar nada menos que a Independiente en Avellaneda, que llevaba un invicto de 20 partidos oficiales. Era un equipazo y la formación me quedó grabada en la memoria: Goyén; Clausen, Villaverde, Trossero, Enrique; Giusti, Marangoni, Bochini, Burruchaga; Gabriel Calderón y Morete. Fue una noche inolvidable, donde nos acompañó mucha gente y ganamos 2-1 con un gol de cabeza de Marcelo Aldape. En el segundo tiempo estuvimos colgados del travesaño, ayudando a Cassé, que fue la gran figura y le atajó un penal a Trossero. Cuando terminó, le pedí la camiseta a Bochini. Me dijo que sí, lo acompañé hasta el túnel, bajamos unos cinco escalones y me la dio. Entonces le dije: ¿No querés la mía? A lo que me respondió: “No, vos andá nomás”. Claro, no iba a querer una mía (risas)”.