A mediados de 1976, la vida de Zanabria iba a cambiar por el llamado de Boca, donde eslabonaría más alegría en su cadena de títulos. Pocos saben que esa historia, pudo adelantarse seis meses… "Nosotros hacíamos la pretemporada en Necochea y Boca también. Cuando volvíamos de la playa, pasábamos por la puerta del hotel de ellos. Un día, me agarró el loco Gatti, que había sido compañero mío en la selección el año anterior, y me dijo: "Lorenzo quiere hablar con vos. Me preguntó referencias para traerte. Te espera hoy a las siete de la tarde en el bar Barrabás, frente a la playa". Nos saludamos en la barra, sentados en las clásicas banquetas altas. Me habló claro: "River ganó los dos torneos del ´75, Boca no puede ser menos. Hay que ganar los torneos locales y luego cumplirle el sueño al presidente Armando, que es ganar la Copa Libertadores. Usted sabe lo que es Boca". Con pedazos de servilletas de papel, me mostraba en qué lugar de la cancha pensaba ponerme, Obviamente me entusiasmé, pero le dejé en claro que iba a ser difícil que me vendan. A los pocos días llegó la solicitud oficial, pero Newell´s me declaró intransferible. Nuestra campaña no fue buena en ese Metropolitano (donde Boca fue campeón) y al terminar, me pidieron nuevamente y se hizo la operación.