Dicho quedó, Ubaldo Matildo Fillol era su gran espejo, al punto que atajaba con un buzo que el Pato le había regalado. “Tuvimos una gran amistad, he ido a su pueblo, le he llevado flores a su tumba, lo he ido a ver cuando estaba enfermo. Era un ejemplo”, le dijo el arquero campeón del mundo en 1978 a Infobae .