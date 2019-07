El propio García Cambón coincide con sus compañeros: "Fue la única vez en la historia que Chacarita derrotó a Boca en La Bombonera y por eso fue una alegría desbordante, sobre todo de los dirigentes que siempre sufrían al visitar esa cancha. La jugada arrancó por la derecha. Cuando me salió Marzolini le hice un sombrero y llegué al fondo. Allí apareció Rogel e hice la primera pared con Marcos, que me la devolvió y cuando me achicó Roma, se la di a Ángel, que definió el partido. El estadio entero nos despidió con aplausos. Después de pelear casi siempre el descenso, poder vencer a Boca en su cancha y quedar primeros, fue tocar el cielo con las manos".