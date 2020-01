“Me siento muy bien, con muchas ganas. Hoy quise terminar el laburo y lo terminé. Vamos día a día a ver cómo me siento. Hoy me sentí bien, cansado obviamente. Estamos todos cansados porque es una pretemporada. Pero muy bien. Aparte laburar en un predio así te da muchas ganas, te dan ganas de jugar hasta los 40 años. Con Falcioni hablamos de todo un poco, me lo quedo para mí. Buena onda. El grupo es bárbaro y el cuerpo técnico también. Me tengo mucha fe que todo va a salir bien”, declaró en una conferencia de prensa que realizó tras su primer día en el club.