Igual, no son todas buenas para el ex jefe de la barra de Independiente. Al mismo tiempo que le pegaba martillazos sobre la tobillera, otra jueza, Brenda Madrid, que lleva la causa por asociación ilícita en el club que incluye como imputado al propio vicepresidente, Pablo Moyano, decidió elevar a juicio la primera parte del expediente, que incluye a Bebote Alvarez, a quién considera jefe de la misma. Según la acusación del fiscal Sebastián Scalera y avalada por la instrucción la barra defraudaba al club con la reventa de entradas, la impresión oculta de los tickets, el manejo de las cuotas sociales, de bonos, de entradas de protocolo, de viajes al interior y exterior para ver al equipo, de la utilización de trapitos y de venta ilegal de merchandising y también de manejar los puestos de comida y bebida callejeros los días de partidos. La organización criminal, según la calificación que se le impuso en la causa, incluía a directivos del club a punto tal que en esta primera parte además de Bebote, también están elevados a juicio Noray Nakis, ex vice segundo del club y Héctor Yoyo Maldonado, secretario de la institución y tesorero del gremio Camioneros. También está Roberto el Polaco Petrov, quien fuera custodio de Hugo Moyano, y Damián Lagaronne, entre otros, quien en su declaración complicó al igual que Bebote a toda la cúpula del club. A Bebote, que en esta causa fue declarado como imputado colaborador ya que se acogió a esa figura, le puede corresponder hasta 15 años de pena aunque como es arrepentido podría conseguir un beneficio. El resto de los barras imputados como partícipes podrían intentar llegar a un juicio abreviado para que les den tres años, que es excarcelable. Si arriban a ese resultado, estarían reconociendo el delito y la situación de Bebote, pero también de Pablo Moyano, podría complicarse. Y mucho.