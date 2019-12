Entonces se viene otra nota de color: el brasilero Rodrigo Ribeiro Andrade será el primer brasilero en jugar la final del Argentino Abierto de Palermo y hay tiempo para algo de jogo bonito. Cerca de la campana final, Adolfo Cambiaso habilita al carioca con un backhunder que pasa entre las patas de todos los caballos y Ribeiro anota su golazo en la final de Palermo. Acto seguido, el mejor jugador del mundo recupera la bola post throw in, la lleva durante 130 metros y, antes de anotar, tira una sutileza hacia atrás para que el brasilero marque el último gol del partido. El final es 16-12 y La Dolfina corre al palenque a celebrar como pocas veces. Se escuchan los redoblantes de una murga uruguaya, se canta “dale campeón” y se tirá champagne al techo. Es que, siete títulos consecutivos no es poca cosa. Y este equipo que en 2019 cumplió veinte años (y jugó 19 finales) no para de hacer historia.