En ese contexto, el Ogro le dio una entrevista al programa Efecto Selfie, de TyC Sports, donde dio detalles de su particular carrera. Es que Fabbiani ofrece un menú de talento, manejo del físico y olfato de goleador, pero al mismo tiempo debió lidiar con el obstáculo de su sobrepeso, hecho por el cual ha sido hostigado tanto desde las tribunas rivales como en las redes sociales. “Después de volver de Europa (pasó por el Cluj de Rumania) empecé a engordar, pero eso nunca me jugó en contra. Por la habilidad que tengo y por cómo uso el cuerpo, me favoreció”, dio su versión. Esa tendencia a subir de peso le generó críticas y dejó la sensación de que con otros cuidados su trayectoria pudo ser incluso más rica. Pero fue el camino que Fabbiani eligió con convicción: “Disfruté de la vida como no la disfrutan los jugadores. Hay algunos que no saben lo que es comer una milanesa, y comer una ensalada de frutas y cuando llegás al fondo le pegás mal a la pelota. No le vas a pegar bien con eso”.