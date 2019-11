Antes del triunfo del Tripero ante Aldosivi en Mar del Plata, el propio Maradona había advertido que quería seguir contando con Pellegrino como respaldo para seguir con su gestión. “Estoy muy bien, estoy para seguir. Hablé con el presidente y quiero seguir un año más haciendo un equipo competitivo. Sigo si el presidente sigue", subrayó, más allá de que luego matizó sus palabras: " Le prometí al presidente que a mi me va a tener que echar porque yo de Estancia Chica no me voy, me va a tener que sacar la Gendarmería. Y me dijo que me va a mejorar el equipo porque quiere estar mejor para el campeonato siguiente. Pase lo que pase yo del Lobo no me voy".