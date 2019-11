Fue la primera derrota de Cóceres en su carrera: quedó con una marca de 28 victorias (15 por nocaut), una igualdad y una derrota. “Estoy muy contento y con ganas de pelear. Me siento muy bien y muy fuerte. Esta chance me llega en mi mejor momento. Después de mi última pelea no paré de entrenar. Llevo toda la vida soñando con una oportunidad como ésta, y no la pienso desaprovechar. Voy a demostrar que tengo el nivel”, había señalado el entrerriano en la previa del combate. En efecto, dejó una muy interesante imagen hasta el round en el que comenzó a sentir el castigo de Sounders.