Es una de las características principales del proyecto que apunta a solucionar el problema crónico de carencia de terrenos de la Bombonera. Se contempla la adquisición de la primera línea de lotes frentistas de la calle aledaña a la Bombonera. De este modo no se cortará ninguna calle, no se invadirá el espacio aéreo de las propiedades vecinas y se mantendrá la circulación peatonal y vehicular por Iberlucea. La calle sufriría una rectificación y Boca compraría los 19 lotes más cercanos a la cancha, en los cuales no hay viviendas ocupadas, los propietarios viven bajo el marco de la legalidad y estarían dispuestos a ceder los edificios teniendo en cuenta un concepto indemnizatorio por los perjuicios ocasionados por la situación (agravada en los últimos años por restricciones de seguridad urbana durante los días de partido que incluyen cortes de senda, vallados, fuegos artificiales, etcétera).