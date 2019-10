Otro punto no menor fue el dato confirmado por el entrenador que desde aquel día y aún hoy vive con custodia policial. El único testigo que relativizó un poco el tenor de la situación fue uno de los ayudantes de Holan, Leandro Stilletano, pero al no haber estado presente en el lugar ni en el almuerzo posterior, su testimonio no tuvo la misma contundencia que todos los anteriores. La jueza también desestimó la estrategia de la defensa de decir que estaba todo armado por el gobierno bonaerense, porque Holan admitió que no pagaba los abogados y que éstos eran docentes en el Ministerio de Seguridad que maneja Cristian Ritondo. Para la magistrada, lo que importa es si el hecho existió o no, y lo dio por probado. En sus últimas palabras y tal como había reflejado Infobae la semana anterior, Bebote había dicho que “yo le pedí una colaboración como a todos los técnicos que pasaron por el club. El que quería ponía y el que no, no pasaba nada. Este juicio es un circo que montaron para sacarme del medio porque era el opositor con mayores votos para ser presidente de Independiente”. Pero la Justicia no le creyó y teniendo en cuenta el mínimo y el máximo de la pena (va de dos años y medio a cinco), la titular del Tribunal Oral 5 eligió tres años y medio, que es efectiva (hasta tres se considera en suspenso). Utilizó como agravante que Bebote fue con al menos otros seis barras que estaban en dos motos y dos vehículos más, y eso de por sí generaba mayor grado de intimidación. No valoró en cambio los antecedentes penales del barra, cuyo último problema con la ley penal data de 15 años atrás, por lo cual ya no es reincidente.