La querella fue aún más allá. Representada por el estudio Iezzi-Varone, pidió el máximo de la pena prevista para este delito: cinco años de prisión, ya que valoraron no sólo la actuación del barra sino también sus antecedentes. Si bien no tiene ninguno vigente (el último data de 2004), que haya estado condenado en otras oportunidades y que haya aceptado ser el referente de la barra del Rojo fue para Varone un agravante. “No se puede dejar de lado la configuración de la personalidad del acusado. Es una persona que ha demostrado ser violenta, tanto que tiene derecho de admisión para ir a los estadios y además es el jefe de una barra que en otra causa ha sido elevado a juicio como organizador de una asociación ilícita. Que nuestro defendido no haya dicho en forma taxativa que lo extorsionaron, no significa que el delito no está probado: todos los testigos afirmaron que se sintió amenazado no sólo los que estuvieron presentes en el hecho sino también con los que almorzó después. Es más, Ariel admitió que otras veces colaboró con la hinchada para comprar globos, pagar micros o ir a las peñas. Pero él no iba a darles 50.000 dólares y cuando lo comunicó, todo se volvió agresivo”, afirmó Victor Varone a Infobae .