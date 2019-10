Hace 11 años hubo un entrenamiento del FC Barcelona que no fue el mejor para Lionel Messi en el sentido anímico. El astro, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, fue reprendido por uno de sus compañeros de equipo en aquel entonces: el mexicano Rafael Márquez. ¿El motivo? Messi no soltaba el balón. Y aunque el reclamo no le gustó nada, fue el entrenador Pep Guardiola quien tuvo que intervenir para hacerle sentar cabeza.