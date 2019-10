El delantero del Barcelona viene de recuperarse de una lesión que lo privó de disputar los primeros partidos de la temporada y ahora hasta sus hijos le preguntan “cuánto le falta para volver”: “Ya entienden lo que significa estar lesionado. Normalmente me llaman todo el rato para jugar, para hacer un partido o patear unos tiros. Pero ya saben que cuando estoy lesionado no puedo. A veces se olvidan: ‘Es verdad que no podés, que estás lesionado’, me dicen cuando se dan cuenta. Entienden lo que significa, me ayudan y me cuidan”.