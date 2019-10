“Si Boca convierte un gol en el primer tiempo, puede dar vuelta la serie ante River. Eso solamente lo puede hacer Boca, pero los jugadores tienen que estar convencidos. El tema es que en Boca no se sabe quién va a jugar y ellos (River) ya la tienen clara desde el año pasado y saben quiénes lo van a hacer. Es un poco complicado. River no defiende tan bien y hay que atacarlo, pero si vos no lo atacás seguro que no va a tener problemas”, analizó endiálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.