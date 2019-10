En este sentido, para el encuentro frente a Boca, Napoleón mantiene dos dudas: como Nacho Scocco necesita sumar minutos, su lugar depende de la producción que tenga ante Arsenal. Si Gallardo no queda conforme, el titular será Matías Suárez. La otra interrogante se remite al sistema que aplique, ya que Paulo Díaz o Nicolás De La Cruz todavía no tienen garantizada su presencia en el once inicial.