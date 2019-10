“Sentí cosquillitas en la panza como sentiría cualquiera que ama el fútbol. Si me citaron para este partido es porque me vieron bien. Yo estoy muy contento, va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando. No hay ningún motivo para estar triste. La lesiones son cosas del fútbol y, gracias a Dios, nunca me sentí solo durante la recuperación. Tuve la compañía de mi familia, los compañeros, el cuerpo técnico, los médicos y mi mentalidad...”, reconoció “Juanfer”.